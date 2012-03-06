Диспетчери УМНС вчаться приймати повідомлення англійською

15 працівників диспетчерської служби УМНС у Вінницькій області отримали сертифікати про закінчення спеціалізованого курсу англійської мови.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Протягом шести місяців викладачі з іноземної мови проводили заняття з фахівцями, які приймають повідомлення про різноманітні події, що трапляються на Вінниччині. Оскільки Чемпіонат Європи з футболу передбачає присутність в Україні чималої кількості іноземців, постало питання підвищення вмінь володіння англійською мовою черговими оперативних служб. За словами слухачів курсів, ця справа дуже корисна. Викладачі спрямовували навчання в русло вивчення найбільш вживаних та розповсюджених висловів та словосполучень, за допомогою яких спілкуються в телефонному режимі у разі виникнення різного роду надзвичайних ситуацій.