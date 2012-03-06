У 27 школах Немирівського району посадять садки

Голова Немирівської районної державної адміністрації Петро Михайленко поставив завдання своїм підлеглим організувати покращення харчування дітей у загальноосвітніх школах. А саме, вітамінізувати меню шкільних їдалень фруктами, які вирощуватимуть самі діти.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Немирівської РДА.

Петро Михайленко провів нараду з питання посадки садів у школах району. Було визначено 27 загальноосвітніх шкіл району, де планується посадити молоді сади. Дано завдання відділу освіти і управлінню агропромислового розвитку до 10 березня визначитися з земельними ділянками. Голови фермерських господарств пообіцяли забезпечити школи саджанцями яблуні, малини, смородини, черешні.