Учнів та студентів запрошують до участі в конкурсі стану довкілля

Вінницький національний технічний університет, Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації та Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області оголошують про старт І етапу обласного конкурсу з моніторингу стану довкілля серед студентів та учнів.

Конкурс, започаткований у 2008 році, з багатьох об`єктивних причин певний час зазнавав занепаду. Нове життя в стару, але достоту цікаву ідею вдихнули його подвижники та спонсори: громадські діячі, торгові бренди та звичайні підприємства та організації Вінниччини, кому не байдужий стан довкілля області і хто уже тепер готовий вкладати певні інвестиції не лише у виробництво, але й у науковий потенціал.

І етап Конкурсу проводиться в березні-квітні, 20 березня завершується прийом робіт і до 5 квітня конкурсна комісія визначає переможців І туру, а ІІ етап — у квітні-травні на базі Вінницького національного технічного університету шляхом виконання переможцями І етапу контрольного завдання чи завдань протягом 4 годин на базі ВНТУ. 19 квітня, в День довкілля України, урочисте привітання переможців конкурсу та вручення грамот і призів за участі ректора Вінницького національного технічного університету, начальника держуправління освіти і науки у Вінницькій області та начальника Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області, проведення прес-конференції, присвяченої результатам конкурсу.

Учасниками Конкурсу можуть бути як окремі особи, так і творчі колективи: студенти вищих навчальних закладів Вінницької області усіх рівнів акредитації, учні усіх класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів усіх форм навчання без вікових обмежень, які активно займаються природоохоронною діяльністю.

Для участі у І етапі до 20 березня Оргкомітету Конкурсу за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, Вінницький національний технічний університет, кафедра Моделювання та моніторингу складних систем (ММСС) (ауд. 7210 чи 7309, тел. 43-77-22) необхідно подавати такі документи:

- заявку на участь у I етапі Конкурсу;

- роботи в друкованому та/або електронному вигляді, оформлені згідно вимог п.7.3 даного Положення;

- анкети учасників Конкурсу.

Роботи повинні подаватись в Оргкомітет на електронних носіях особисто, зі звичайною поштою або електронною поштою на адресу http://ndledem@gmail.com (Науково-дослідна лабораторія екологічних досліджень та екологічного моніторингу кафедри ММСС ВНТУ).

Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись у Положенні на сайті Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області http://www.vineco.ucoz.org.