Попався на передачі засудженому заборонених предметів

Інспектор відділу режиму і охорони Вінницької установи виконання покарань продає засудженим заборонені предмети.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Вінницької області направлено до суду адмінпротокол про вчинення корупційного правопорушення відносно інспектора відділу режиму і охорони Вінницької установи виконання покарань.

Посадовець проніс в охоронювану зону установи і передав засудженому заборонені предмети - цигарки та мобільний телефон, отримавши за це неправомірну вигоду в сумі 800 гривень.

