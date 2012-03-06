Попався на передачі засудженому заборонених предметів

15:13, 06 березня 2012
Вінниця
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За корупцію склали адмінпротокол

Інспектор відділу режиму і охорони Вінницької установи виконання покарань продає засудженим заборонені предмети.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Вінницької області направлено до суду адмінпротокол про вчинення корупційного правопорушення відносно інспектора відділу режиму і охорони Вінницької установи виконання покарань.

Посадовець проніс в охоронювану зону установи і передав засудженому заборонені предмети - цигарки та мобільний телефон, отримавши за це неправомірну вигоду в сумі 800 гривень.
 

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