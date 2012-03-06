Привітання з 8 Березня

Любі наші, безцінні!

Дякую, що Ви є!

Дякую, що подарували день, коли нам хочеться бути по-особливому мужніми, уважними, дбайливими, галантними й лагідними! Серед щоденної метушні не завжди вдається бути такими. Це прикро. Тому що такими хочеться бути завжди!

Дякую, що сприймаєте нас - з нашим поганим настроєм, постійними відрядженнями і справами. Ми це бачимо і стаємо благороднішими.

Немає слова теплішого, ніж «Мама». З роками це розумієш все глибше і глибше. Іноді – безповоротно пізно. Пам'ять про маму завжди світла. Цій пам'яті можна молитися, наче іконі. Давайте піклуватися про Маму, поки вона жива!

Наші кохані. Ну яке життя без Вас? Ваші любов, турбота і ласка – те, що робить нас чоловіками. Будьте щасливими з нами!

Милі дівчата, любов є! Це велика радість! Це політ і очікування, фантазія і реальність, квіти і сльози. Дочекайтеся любові й живіть в ній!

Любі наші, безцінні! У день 8 Березня всі квіти – для Вас! Для Вас наші сильні чоловічі руки і відчайдушні серця!

Будьте щасливими! Це так багато – бути щасливою людиною!

Нехай Бог береже Вас!

Щиро Ваш, Володимир Продивус