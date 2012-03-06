Близько 80 тис. га озимих зернових — у незадовільному стані

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Як повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України, цьогоріч викликає серйозне занепокоєння стан посівів озимих зернових культур.

Як повідомив УНІАН начальник головного управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА Микола Неїлик, озимі зернові на Вінниччині посіяні на площі 480 тис. га. З них на 410 тис. га посіяна пшениця, 78 тис. га займає озимий ріпак. Саме стан посівів цієї культури викликає занепокоєння аграріїв. За словами Миколи Неїлика, на площі 30 тис. га його доведеться пересівати.

Заглом обласна влада прогнозує необхідність пересівати озимі на 10% площ.

Наразі за оцінками фахівців головного управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА, 80% посівів озимої пшениці перебувають у доброму стані, 20% - це посіви слабкі і зріджені, які викликають занепокоєння, або ж у незадовільному стані. З них 16.2 тис. га — це площі, де озимі не зійшли взагалі.

За даними Міністерство аграрної політики та продовольства України, з усіх площ озимих наразі на 6.4млн.га, або двох третинах, посіви у доброму стані, слабкі і зріджені — на 2.2 млн. га. Загинули посіви озимих на 400 тис. га, а на 1.2 млн. га не зійшли взагалі.

Відтак, прогнозує міністерство, в Україні доведеться пересівати 3-3.5 млн. га.