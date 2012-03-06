Вінницькі аграрії почали підживлювати озимі
17:46, 06 березня 2012Вінниця
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Забезпеченість добривами - 70%
Вінницькі аграрії вже почали підживлювати озимі культури.
Про це повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА Микола Неїлик.
За словами Миколи Неїлика, підживлення здійснюється у південних районах області. Станом на 6 березня вже підживлено 10% площ озимих культур.
Забезпеченість області мінеральними добривами наразі становить 70% від потреби. В середньому по державі забезпеченість мінеральними добривами згідно з даними Міністерство аграрної політики та продовольства України — 63%.
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