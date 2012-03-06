Вінницькі аграрії почали підживлювати озимі

Вінницькі аграрії вже почали підживлювати озимі культури.

Про це повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА Микола Неїлик.

За словами Миколи Неїлика, підживлення здійснюється у південних районах області. Станом на 6 березня вже підживлено 10% площ озимих культур.

Забезпеченість області мінеральними добривами наразі становить 70% від потреби. В середньому по державі забезпеченість мінеральними добривами згідно з даними Міністерство аграрної політики та продовольства України — 63%.