Вінницькі аграрії почнуть сіяти ярину після 5 квітня

За даними агропрогнозу вітчизняних синоптиків, оприлюденого на селекторній нараді Міністерства аграрної політики та продовольства України, початок весняно-польових робіт погода змістила на квітень.

Зокрема, готовність ґрунту до початку посівної на Вінниччині прогнозують на кінець першої — початок другої декади квітня.

Відтак, з огляду на агрокліматичні особливості лісостепової зони, до якої належить Вінниччина, на пересівання площ озимих, які не пережили сухої осені та морозів і відсутності снігового покриву у січні, а також посіву ярих зернових ранньої групи подільським аграріям погода відводить усього від одного тижня до десяти днів.