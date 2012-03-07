Вінницькі аграрії почнуть сіяти ярину після 5 квітня
09:15, 07 березня 2012Вінниця
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На посівну - тиждень
За даними агропрогнозу вітчизняних синоптиків, оприлюденого на селекторній нараді Міністерства аграрної політики та продовольства України, початок весняно-польових робіт погода змістила на квітень.
Зокрема, готовність ґрунту до початку посівної на Вінниччині прогнозують на кінець першої — початок другої декади квітня.
Відтак, з огляду на агрокліматичні особливості лісостепової зони, до якої належить Вінниччина, на пересівання площ озимих, які не пережили сухої осені та морозів і відсутності снігового покриву у січні, а також посіву ярих зернових ранньої групи подільським аграріям погода відводить усього від одного тижня до десяти днів.
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