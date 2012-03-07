Податкова недоїмка у січні зменшилась на 0.8%

Станом на 1 лютого 2012 року сума податкового боргу (з врахуванням боргу банкрутів) до Зведеного бюджету в цілому по Вінницькій області склала 610,5 млн.грн., що на 4,7 млн.грн. або на 0,8% менше, ніж станом на 01.01.2012 року.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Скорочення податкового боргу за січень 2012 року забезпечено по ПДВ – на 0,7 млн.грн., податку на прибуток – на 2,7 млн.грн., податку на доходи фізичних осіб – на 0,7 млн.грн., платі за землю – на 0,5 млн.грн.