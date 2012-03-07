Новостворені суб'єкти господарювання не хочуть статусу юрособи

09:23, 07 березня 2012
Вінниця
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Реєструються ФОПами

У січні 2012 року на Вінниччині започаткували діяльність 765 новостворених суб’єктів господарювання, що на 39,3% більше порівняно з відповідним періодом 2011  року.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

З них 62 -  юридичні особи (на 36,7% менше) та 703 фізичні особи-підприємці (на 55,9% більше).
Припинили господарську діяльність 585 суб’єктів господарювання (36 юридичних осіб та 549 фізичних осіб-підприємців).

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