Новостворені суб'єкти господарювання не хочуть статусу юрособи

У січні 2012 року на Вінниччині започаткували діяльність 765 новостворених суб’єктів господарювання, що на 39,3% більше порівняно з відповідним періодом 2011 року.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

З них 62 - юридичні особи (на 36,7% менше) та 703 фізичні особи-підприємці (на 55,9% більше).

Припинили господарську діяльність 585 суб’єктів господарювання (36 юридичних осіб та 549 фізичних осіб-підприємців).