Транспортний коледж обрав свою Міс

У Вінницькому транспортному коледжі напередодні свята 8 Березня відбулася неординарна подія – в коледжі обирали Міс. Ця подія для подібного типу навчальних закладів є неординарною вже тому, що тут дівчата опановують скоріше „чоловічий” фах, аніж у традиційно „жіночих” іпостасях. Зокрема, конкурсантки опановують фах лісоводів, будівельників, шляховиків, ремонтників колій.

Проте справжня Жінка талановита в усьому, і 7 учасниць, що брали участь у фінальному турі, демонстрували свою кулінарну майстерність, придумували кліпи та виявляли акторські здібності, проявляли ерудицію та розповідали про світ своїх захоплень.

- Конкурс ми проводимо другий рік поспіль, - говорить співорганізаторка, викладач української мови і літератури Лариса Печенюк. – Беруть в ньому участь лише дівчатка-першокурсниці – це юнки, яким по 15-16 років. До конкурсу вони ставляться серйозно: протягом кількох днів звозились костюми, ставились танцювальні номери. Словом, фактично участь в цьому конкурсі бере весь коледж, кожен докладає свою крихту в перемогу.

Згідно з рішенням журі, переможницею конкурсу „Міс транспортний коледж 2012” стала студентка факультету „Лісове господарство” Ксенія Супрун.

