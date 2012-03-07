Область забезпечена насінням ярини на 113%
10:51, 07 березня 2012Вінниця
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Докупляють гібридну кукурудзу
Вінницька область забезпечена насінням ярих зернових на 113%.
Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА Микола Неїлик.
За словами посадовця, при потребі насіння ярих зернових в кількості 33 тис. тонн, на Вінниччині закумульовано 37 тис. тонн.
- Є окремі питання із забезпеченістю насінням гібридної кукурудзи, але вже укладено всі необхідні угоди для його придбання, і я думаю, що на початок посівної кампанії все буде нормально, - запевнив Микола Неїлик.
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