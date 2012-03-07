Область забезпечена насінням ярини на 113%

Вінницька область забезпечена насінням ярих зернових на 113%.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА Микола Неїлик.

За словами посадовця, при потребі насіння ярих зернових в кількості 33 тис. тонн, на Вінниччині закумульовано 37 тис. тонн.

- Є окремі питання із забезпеченістю насінням гібридної кукурудзи, але вже укладено всі необхідні угоди для його придбання, і я думаю, що на початок посівної кампанії все буде нормально, - запевнив Микола Неїлик.