Працівники міліції "по ходу" розкрили 21 злочин

Днями працівники підрозділів міліції громадської безпеки та військовослужбовці внутрішніх військ проводили оперативно-профілактичні відпрацювання на території Староміського, Калинівського, Козятинського, Томашпільського, Тульчинського, Ямпільського районів та м. Гнівань. Ці заходи проводилися з метою стабілізації криміногенної ситуації, зміцнення правопорядку та виявлення фактів незаконного обігу наркотиків і зброї.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Правоохоронці перевіряли осіб, які раніше були судимі, власників зброї, торгівельні заклади, ринки та заклади харчування. Також проводилася перевірка інформації щодо осіб, які займаються забороненими видами діяльності.

Як повідомив начальник Управління профілактики правопорушень УМВС України у Вінницькій області Володимир Лисий, під час проведення заходів основна увага приділялася профілактичній роботі. Зокрема, проводилось відвідування за місцем проживання громадян похилого віку, яким вручалися візитні картки дільничних інспекторів міліції та пам’ятки «Як не стати об’єктом злочинних зазіхань». Працівниками служби кримінальної міліції у справах дітей були проведені зустрічі з учнівськими колективами навчальних закладів, прочитано лекції на правову тематику.

В результаті цих заходів працівники міліції розкрили 21 злочин, серед яких 7 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 5 крадіжок, 1 пограбування, 2 злочини у сфері незаконного зберігання зброї та боєприпасів.

За вчинені правопорушення до адміністративної відповідальності притягнуто 408 громадян.

Також під час проведення відпрацювань ліквідовано 3 місця стихійної торгівлі, виявлено 2 нелегальних мігранти . За порушення правил дозвільної системи вилучено 10 гладкоствольних рушниць та за стрільбу у межах населеного пункту - 1 пневматичний пістолет.