Чиновники безпідставно виплатили бюджетні компенсації фермерам

Службові особи Могилів-Подільської райдержадміністрації безпідставно виплатили бюджетні кошти фермерським господарствам. Порушено кримінальні справи.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Могилів-Подільською міжрайпрокуратурою порушено дві кримінальні справи за ч. 1 ст. 364 та ч. 2 ст. 364 КК України стосовно службових осіб Могилів-Подільської райдержадміністрації.

Службовці, знаючи, що два фермерських господарства придбали сажанці яблунь у суб’єктів господарювання, які не були внесені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, безпідставно виплатили їм компенсацію вказаних витрат по бюджетній програмі підтримки садівництва та виноградарства у першому випадку на 193 тисячі гривень, в іншому - 76 тисяч гривень.