Розбійника - "газовика" затримала міліція

4 березня в пообідню пору до квартири у вінницькій багатоповерхівці подзвонив чоловік і, представившись працівником газового управління, сказав, що прийшов перевірити лічильник. Нічого не підозрюючи, 23-річна господиня квартири впустила незнайомця. Чоловік тримав у руках папку і зовні нічим не відрізнявся від середньостатистичного перевіряючого. Дівчина, не спитавши його про посвідчення, повела показувати лічильник. В цей час чоловік ззаду приставив їй ніж до горла, пригрозивши, що вб’є, якщо вона буде кричати.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За зловмисником до квартири зайшов його подільник у чорній масці з прорізями для очей. Чорну маску одягнув і нападник. Злочинці вимагали віддати цінні речі. Своїй жертві вони заклеїли рот скотчем та надягли на голову поліетиленовий пакет.

В квартирі знайшли ноутбук, айфон, банківські картки, невелику суму в гривнях та сережки. Дівчину били, аби вона написала пін-коди до банківських карток, а на довершення екзекуції зґвалтували. Після цього бандити втекли, прихопивши згадані речі.

Потерпіла повідомила про те, що сталося в міліцію.

- Відразу на місце виїхала слідчо-оперативна група міліції, ми належним чином організували роботу по встановленню винуватців злочину, - розповів начальник УКР УМВС України у Вінницькій області Олександр Глянько.

– Відпрацьовували оточення дівчини, шукали свідків, які могли бачити зловмисників, опитували таксистів. Схилялися до версії, що це могли бути гастролери.

Оперативне відчуття не підвело, розшуковцям вдалося з’ясувати, що двоє можливих підозрюваних купили квитки в напрямку Києва. Встановили потяг і навіть номер вагона, в якому їхали зловмисники. Вінницькі оперативники фізично не встигали затримати винуватців злочину, тож їм на допомогу прийшли столичні колеги. Працівники київського карного розшуку одягли металеві браслети обом розбійникам, котрі вийшли на станції у Києві, щоб збути деякі речі. Їхали ж злочинці у Сумську область, звідки були родом. У злочинців вилучили викрадені речі, ніж , шапочки з прорізями для очей.

Тепер 19-річний підозрюваний та його 21-річний «колега» по злочинному ремеслу перебувають у вінницькому ізоляторі тимчасового тримання та дають покази . Їх перевірятимуть також на причетність до інших злочинів, скоєних на території України.

За фактом розбійного нападу, скоєного з проникненням в житло відповідно до ч.3 ст.187 КК України порушено кримінальну справу. Зловмисникам загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення.