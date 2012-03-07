Вибрати оптимальний маршрут допоможе "Транспортна мобільність"

Для вінничан запрацював у тестовому режимі веб-сервіс “Транспортна мобільність”. Відтепер городяни можуть обирати найбільш зручний для себе маршрут пересування містом за допомогою спеціального сайту. Скориставшись ним мешканці обласного центру можуть дізнатися, яким транспортом зручніше дістатися того чи іншого місця призначення або де краще здійснити пересадку.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Крім того, вінничани та гості міста зможуть без особливих труднощів дізнатися, скільки орієнтовно часу та коштів вони витратять у дорозі. У департаменті інформаційних технологій Вінницької міської ради, фахівці якого займались розробкою сайту http://traffic.vmr.gov.ua/, кажуть, що цим сервісом можна користуватися не лише за допомогою комп'ютера, а і сучасних мобільних телефонів.

Цей сервіс допоможе вирахувати найзручніший маршрут за принципом системи GPS-навігації. «Для того, аби розпочати роботу та прокласти маршрут, слід знайти на мапі міста відповідну зупинку та позначити точку старту маркером «А», а точку призначення маркером «Б», - розповідає про роботу нового сервісу директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради Олександр Риженко. - Крім того, мешканці зможуть самостійно обрати вид транспорту, яким їм зручніше дістатися до місця призначення. За допомогою функції «З урахуванням...» вони можуть натиснути на «іконку» трамваю, тролейбусу, автобусу або ж маршрутного таксі. Після цього слід натиснути позначку «Побудувати маршрут».

Після таких послідовних дій з лівого боку екрану з'явиться перелік можливих варіантів для користування громадського транспорту, а також номер маршруту, вид транспорту (або ж декількох транспортів), орієнтовний час руху (транспортом або ж пішки) та орієнтовну вартість проїзду із урахуванням пересадок. Крім того, на сайті http://traffic.vmr.gov.ua можна ознайомитись із місцем знаходження зупинок та переліком маршрутів громадського транспорту. Також для того, аби краще орієнтуватися у новій схемі руху транспорту у Вінниці, користувачі цього сервісу зможуть дізнатися, на якій зупинці йому краще та зручніше здійснити пересадку на інший транспорт. Такі «вузлові» зупинки позначені червоним і жовтим кольором.

Вінницька програма «Транспортна мобільність» розроблялась в першу чергу для того, щоб мешканці мали змогу обрати для себе найбільш оптимальний варіант проїзду із одного пункту до іншого та швидше адаптуватись до змін у транспортному русі обласного центру. Для більшої зручності кожен вид громадського транспорту має окремий колір, тож проклавши маршрут користувачі зможуть одразу зорієнтуватися - це маршрут руху трамваєм, тролейбусом, автобусом чи маршрутним таксі.

За словами Олександра Риженко, у перспективі із обладнанням муніципального транспорту системою GPS-навігації, на цьому Інтернет-ресурсі можна буде дізнатися інтервал руху, а отже, і точно знати, скільки часу слід очікувати прибуття транспорту на ту чи іншу зупинку. А поки що, доки сервіс працює у тестовому режимі, вінничани можуть внести свої пропозиції, або повідомити про неточності за телефоном 59-53-50, або за електронною адресою http://givi@vmr.gov.ua.