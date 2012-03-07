За продаж підсніжників можна "заробити" до 510 гривень штрафу

Вінницькі лісівники відповідно до вимог Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про рослинний світ", "Про Червону книгу України" у ці весняні місяці проводять операцію "Первоцвіт-2012". Державна лісова охорона, екологічна інспекція у Вінницькій області, працівники міліції, представники ЗМІ, громадських організацій ввійшли до складу рейдових бригад по виявленню порушень природоохоронного законодавства.

Про це повідомила прес-служба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

Не дивлячись на те, що за продаж червонокнижних рослин порушникам загрожує штраф, білими підсніжниками, блакитними пролісками, фіолетовим шафраном торгують майже неприховано.

Найбільш поширений у наших місцях підсніжник білосніжний. Занесений до Червоної книги України катастрофічно зникає! Рідкісну рослину неконтрольовано зривають для продажу. На ринок йдуть букетики білих підсніжників, блакитних пролісків, примул, фіалок, рясту (шафран Гейфеля).

Щоб провісників весни врятувати, передбачено штрафи за зірвані червонокнижні первоцвіти – від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 340 до 510 гривень.