На 80-річчя Козюк подарував Вінниччині фотоальбом

Вінниччина на своє 80-річчя отримала унікальний подарунок — фотоальбом заслуженого художника України Володимира Козюка. Сьогодні його презентували в галереї “Інтершик” у рамках відкриття фотовиставки художника.

“Вінниччина - серце України”, - саме таку назву має фотоальбом, до якого увійшли роботи автора, створені протягом останніх шести років. Люди, події, краєвиди Поділля — вся Вінниччина у портретах, пейзажах і знімках, які зафіксували непересічні події.

- Це винятковий мистецький проект, який нам вдалося реалізувати з Володимиром Козюком спільно, - каже начальник управління у справах преси та інформації вінницької ОДА Світлана Василюк. - Альбом нашого прекрасного майстра, фотохудожника і мецената вийшов за сприяння обласної держадміністрації та облради до 80-річчя Вінницької області. Видання унікальне, тому що це перший такий авторський проект. Він дає старт більш широкому однойменному проекту “Вінниччина — серце України”. Зокрема, до кінця 2012 року ми плануємо видати ще один альбом Володимира Козюка, який буде називатися “Вінниччина в обличчях людей”. Тому що історію Вінницької області творять саме люди.

Про це говорила і заступниця голови ОДА Любов Спірідонова, яка дякувала Володимиру Козюку за красу і ті особливі миті, в яких Жінка-подолянка Велична, Красива і Рідна.

А презентований альбом — це справжній витвір мистецтва, у якому чудові світлини Володимира Козюка вигідно підкреслила якісна поліграфія. Перший наклад альбому — 1000 примірників. Всі вони будуть використані з представницькою метою. Втім, Володимир Козюк вже планує перевидати фотоальбом у Києві накладом 1500 примірників, аби вони надійшли у вільний продаж.