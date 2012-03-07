Сьогодні у фойє основного приміщення Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.Тімірязєва відбулась літературно-мистецька акція «Кобзарю, знаєш, нелегка дорога ...», присвячена 198-ій річниці від дня народження великого українського поета, художника, мислителя Т.Г. Шевченка.

Участь в заході взяли письменники, науковці, представники творчої інтелігенції. Гостей своїм виступом порадувала капела бандуристів Вінницького музичного училища культури і мистецтв ім.М.Леонтовича. Вірші Великого Кобзаря декламували учасники театру-книги „Прочитання” при обласній бібліотеці.

Неперевершений світоч української культури, геніальний поет, художник, мислитель Шевченко відомий не лише в Україні, але й в усьому світі. Тарас Шевченко піднісся до вершин людського духу, до вершин вселюдської любові, бо був великим патріотом України, заповідав нам любити свій народ, плекати свою культуру.

«Він поет усього людства. Тарас Шевченко виходить за межі однієї країни. Його заклик до братерства й любові, до правди й справедливості, а над усе − до волі, має всесвітнє значення», − так сказала про Тараса Григоровича Шевченка відома англійська політична діячка Полін Бентлі. Підтвердженням цьому є той факт, що твори Кобзаря видавалися за кордоном понад 300 разів і перекладені 147-ма мовами світу. Споконвіку художній переклад був рухом ідей, мистецьких цінностей від народу до народу. В наш час Великий Шевченко духовно єднає народи всієї планети, а ритмом свого «Заповіту» він з’єднав минуле з майбутнім.

Творчість Т. Шевченка майже вся стала якщо не піснею, то джерелом для створення опер, балетів, кантат, сюїт тощо. Вдивовижу факт, що не має аналога в світовому письменстві: на 240 шевченкових творів, які ввійшли до його "Кобзаря", композиторами складено понад 500 музичних творів. У світі зведено більше ніж 450 пам’ятників Тарасу Шевченку, зокрема в США, Канаді, Італії, Аргентині, Франції.

В обласній науковій бібліотеці проведення Шевченківських днів стало вже доброю традицією. Протягом місяця діятиме книжкова виставка, де можна буде переглянути літературу, зокрема про Поділля у творчості Тараса Шевченка.