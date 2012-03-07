Вшанували призерів міжнародних змагань

У комітеті з фізичної культури і спорту Вінницької міської ради 6 березня відбулося урочисте вшанування спортсменів, які останнім часом здобули нагороди на міжнародних змаганнях.

Спеціальними медалями спорткомітету нагородили стрільців, майстрів спорту міжнародного класу Олену Чеховську і Людмилу Василюк, майстра спорту України Дмитра Чаусова, кандидата у майстри спорту Назарія Мельника та їх наставника, заслуженого тренера України Костянтина Лядишева. Відзначили також боксерку, майстра спорту міжнародного класу Олександру Сидоренко та її наставника, заслуженого тренера України і старшого тренера олімпійського резерву збірної України Леоніда Лоївського.

Голова спорткомітету Сергій Краєвський побажав чемпіонам і в подальшому гучних успіхів на міжнародній арені та привітав жінок-спортсменок з 8 березня. Натомість Костянтин Лядишев щиро подякував Сергію Краєвському за рішення міськради щодо безоплатних послуг, які надаються ДЮСШ загальноосвітніми школами. Зокрема, це стосується школи № 22. Там знаходиться сучасний тир, у якому займаються провідні вінницькі стрільці. Також пан Лядишев розповів, що у вінницьких стрільців ще є шанс здобути путівку на Олімпіаду-2012 у разі успішного виступу на престижному міжнародному турнірі у Німеччині, який пройде 15-25 березня.