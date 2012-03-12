Авто "зустрілося" з деревом: є жертви

На автошляху Ямпіль-Немирів, біля села Крищинці Тульчинського району Вінницької області внаслідок зіткнення автомобіля з деревом одна людина загинула та ще четверо госпіталізовані.

Як передає корреспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Державтоінспекції у Вінницькій області.

9 березня 2012 року о 2 годині 30 хвилин на автошляху Ямпіль-Немирів, біля села Крищинці Тульчинського району, водій автомобіля Форд, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один з пасажирів автомобіля Форд від отриманих травм на місці пригоди помер, водія та ще трьох пасажирів з отриманими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до Тульчинської лікарні.