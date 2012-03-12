Надивився ТВ і "замінував" школу

У місті Іллінці Вінницької області через анонімне повідомлення 9-річного учня про замінування однієї із шкіл міліція була змушена перервати навчання у трьох навчальних закладах.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 7 березня на телефон чергової частини райвідділу міліції зателефонував анонім і повідомив про закладену вибухівку в одній із міських шкіл.

”Повідомлення було отримано близько 8-ї години ранку. У райцентрі знаходиться три загальноосвітніх школи і в усіх трьох приміщеннях фахівці вибухотехнічної служби проводили детальне обстеження щодо можливої наявності вибухонебезпечних речовин”, - зазначили в УЗГ.

Встановлено, що неправдиве повідомлення із хуліганських спонукань вчинив місцевий 9-річний школяр. За його словами, на цей вчинок його надихнув телевізійний сюжет про неправдиве замінування, який він побачив на одному з центральних каналів.

З батьками хлопчикаа працівники міліції провели профілактичну бесіду. Їм доведеться відшкодувати збитки, завдані невдалим «жартом» їхнього сина, зазначили у міліції.