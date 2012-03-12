Фонд Володимира Продивуса привітав вінничанок найоригінальніше

Серед усіх поздоровлень, які пролунали на адресу вінничанок з нагоди 8 березня, вітання Фонду Володимира Продивуса виявилось не тільки найоригінальнішим, а й рекордним.

Організований Фондом флешмоб зібрав на Театральній площі чверть тисячі молодих чоловіків з трояндами та вітальними листівками, які вишикувались у символічну вісімку.

Вісімку святкову, оригінальну і визначну, - завдовжки 32 метри і 22 метри шириною: експертна група Національного проекту “Книга рекордів України” зафіксувала досягнення вінничан як рекорд у категорії “масові заходи та розміри”, а саме, “створену найбільшу фігуру з чоловіків, у руках яких квіти, у вигляді вісімки”.

Після завершення флешмобу його учасники вручили вінничанкам вітання від Володимира Продивуса. Разом із чудовими живими квітами дівчата, жінки, матері, сестри і бабусі отримали побажання весни і молодості, добра, любові та радості, а головне — приємні емоції та гарний настрій.