На капремонт автодоріг області витратили 25 млн. гривень

Маючи одинадцяте місце в Україні за розміром території (26,5 тис.кв.км), Вінницька область має одну з найбільших протяжностей доріг загального користування – 9,5 тис.км. Це 2 місце серед регіонів України. З них автодороги державного значення складають 793,8 км (8%), дороги місцевого значення – 8735,7 км (92%).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Дороги з твердим покриттям становлять майже 9,0 тис.км, або 94%, загальної протяжності, решта – ґрунтові дороги. Станом на 01.01.2011р. їх протяжність майже не змінилась (збільшилась на 0,1 км). Щільність автомобільних доріг з твердим покриттям на 1000 кв.км території в середньому по Україні 275 км. По Вінницькій області цей показник вищий, ніж в цілому по країні та в інших областях і становить 339 кілометрів. По цьому показнику область посідає п’яте місце серед регіонів України.

Дороги з цементобетонним та асфальтобетонним покриттям, на які приходиться найбільше навантаження по перевезенню пасажирів та вантажів, становлять майже 2,0 тис.км – це п’ята частина автодоріг з твердим покриттям. Найбільшу питому вагу в дорогах з твердим покриттям області займають чорне шосе і чорні гравійні дороги – майже 40 відсотків. Автодороги з перехідними типами покриття (білощебеневе та бруковані), які потребують вдосконалення, займають відповідно 24% та 18% в загальній протяжності автодоріг з твердим покриттям. Всі ці показники залишились на рівні попередніх років.

Аналізуючи якісний стан автодоріг слід відмітити, що питома вага автодоріг з удосконаленими типами покриття (цементобетонне, асфальто-бетонне, чорне шосе, чорне гравійне) станом на 1 січня 2012р., як і станом на 1 січня 2011р. становила більше половини (59%) всіх доріг з твердим покриттям.

У зв’язку зі сприятливим географічним положенням, наявністю транспортних коридорів, автомобільними дорогами Вінниччини прямує значна кількість великовагових, великогабаритних транзитних автомобілів, автотранспорт підприємств та організацій області, а також значна кількість автопарку приватних перевізників, переважна кількість якого також складається з автомобілів великої вантажопідйомності. У зв’язку з цим, з кожним роком зростає значимість автодоріг, вимоги до їх стану.

Але слід відмітити зменшення фінансування на утримання автомобільних доріг в 2011р. порівняно з 2010р. Якщо в 2010р. воно становило 193,0 млн.грн., то в 2011р. фінансування зменшилось на 6% і становило 181,1 млн.грн.

За 2011р. дорожниками на капітальний ремонт витрачено 25,0 млн.грн., що в 2,6 раз більше, ніж у попередньому році. Було відремонтовано два мости загальною протяжністю 57,2 пог.м.

Роботи по поточному ремонту у 2011р. виконані на суму 63,7 млн. грн. Витрати на експлуатаційне утримання становили 109,6 млн.грн.

Близькість державних кордонів зобов’язує дорожників підтримувати дороги в належному стані, адже від цього залежить не тільки імідж регіону, але і всієї держави.