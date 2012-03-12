Вінницькі хокеїсти на Олімпіаду не поїдуть

З 10 по 18 березня у столиці Ірландії м. Дублін проходить розіграш олімпійського кваліфікаційного турніру з хокею на траві. У ньому вперше в історії чоловічого трав'яного хокею бере участь національна збірна України, яка повністю складається з вінничан. Тільки команда-переможниця цього змагання зможе взяти участь в Олімпійських Іграх -2012.

Наша збірна серед учасників відбору має найгірший рейтинг, 29-й у світі. І, на жаль, побоювання щодо її невдалого виступу у Дубліні виправдалися вже на старті. 10 березня українці програли рейтинг-фавориту Кореї (6-е місце у світі) з рахунком 2:8 (після першого тайму – 1:4). Наступного дня підопічних Павла Мазура декласували господарі поля (17-й світовий рейтинг) – 12:0 (після першого тайму 0:5).

Попереду – ще 4 матчі, які можуть допомогти “зберегти обличчя”, але аж ніяк не вибороти олімпійську ліцензію. Найближча гра – завтра, 13 березня. Українці змагатимуться з Малайзією (14-й світовий рейтинг).