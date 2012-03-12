Тисячу з Ощадбанку... повернуть, а потім... не віддадуть

Влада запропонує вкладникам Ощадбанку СРСР вигідні депозитні умови, щоб були повернені їм гроші, які залишилися в банківській системі України, працюючи на зміцнення її ліквідності.

Про це заявив президент України Віктор Янукович в інтерв'ю каналу "1+1", показаному в неділю, 11 березня.

"Ми розраховуємо на те, що нам вдасться якусь частину людей переконати, щоб люди залишили ці кошти на своїх рахунках, тобто не отримували готівкою, а залишили на рахунках. Ми для цього створимо вигідні умови", - сказав глава держави.

Янукович вважає, що такий крок буде не тільки працювати на зміцнення ліквідності національних банків, але і дозволить досягти зниження кредитних ставок для фінансування та інвестицій у різні галузі економіки України.

За словами президента, під час виплати боргів вкладникам Сбербанку СРСР, в обіг буде введена істотна грошова маса.

"Дуже важливо, щоб ми не зірвали тут і інфляцію, курс, - сказав він. - Ми все дуже серйозно прорахували. Ми не будемо це робити в один день. Передбачено поступове зростання соціальних виплат, деякі з них стабільні, тобто вони переходять і в 2013 рік, і ми розраховуємо, що вони будуть тільки рости", - сказав він.

Президент повідомив, що влада буде просити громадян класти кошти на депозити.