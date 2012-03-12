У Хмільнику переглянуть мережу освітніх закладів

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради затвердив рішення, яким визначаються заходи щодо економного та раціонального використання коштів міського бюджету.

Таке рішення було прийняте на виконання доручення Прем’єр-міністра України Миколи Азарова, – повідомляє Громадський форум Хмільниччини.

Документом, зокрема, передбачено до 1 вересня цього року забезпечити формування мережі навчальних закладів з середньою наповнюваністю класів по місту не нижче 27 учнів.

Бюджетні установи також зобов’язано купувати товари вартістю понад 5 тис.грн. винятково за погодженням із заступником міського голови, який є куратором відповідного напрямку роботи.

Крім того, вирішено не допускати зростання чисельності працівників підпорядкованих бюджетних установ. А фінансове стимулювання службовців проводити лише в межах затвердженого фонду заробітної плати з урахування забезпеченості обов’язкових виплат до кінця року.