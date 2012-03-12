У Вінниці покажуть альтернативні "короткометражки"

Книгарня «Є» та осередок Національної скаутської організації України «Пласт» запрошують Вас на презентацію короткометражних стрічок Віталія Дереха та Юрія Суходоляка, яка відбудеться 13 березня. Початок – о 18:00.

Молоді тернопільські кіномитці Віталій Дерех та Юрій Суходоляк розкажуть і покажуть, які стрічки їм вдалося досі зняти, і поділяться роздумами про перспективи альтернативних кіножанрів в Україні.

Віталій Дерех, за фахом журналіст. Працює у тернопільській місцевій газеті. Одночано знімає короткий метр. Його фільми транслювалися та перемагали на кількох всеукраїнських кінофестивалях. Знімає з 2007 року. Юрій Суходоляк – фотограф та оператор. Також творить власні відео проекти, у яких є не лише оператором а й режисером.