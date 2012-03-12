Слюсар та безробітний "взяли" аптечну касу

Днями наряд групи затримання Державної служби охорони у місті Вінниця отримав повідомлення про те, що в одній з аптек, яка перебуває під охороною ДСО, спрацювала тривожна сигналізація. Це сталося у нічний час. Прибувши на місце виклику, працівники міліції виявили зламаний замок на вхідних дверях та двох молодиків, які тікали по провулку.

Про це повідомило УДСО при УМВС України у Вінницькій області.

Правоохоронці швидко зметикували і почали переслідування підозрюваних. По затриманню стало відомо, що один із молодиків безробітний, а інший працює слюсарем-механіком на одному із міських підприємств. Обидва вже неодноразово притягались до відповідальності за схожі злочини. Озброївшись своїми знаннями в слюсарній та кримінальній справі і спеціальним саморобним пристроєм для зламування серцевини замка, вони пішли в аптеку за грошима. Ледь більше хвилини знадобились злодіям, аби відкрити двері і викрасти касовий апарат. Вийшли з приміщення і одразу ж на вулиці, відкривши касу, почали ділити свою здобич, як раптом почули: «Стій, міліція!».

Як зловмисники не намагались втекти та позбавитись від доказів причетності до злочину, у них нічого не вийшло. За кілька хвилин від початку погоні вони були затримані . Відбитки їхніх пальців на дверях, касовому апараті, грошах та свідчення двох свідків, які мимоволі стали спостерігачами події, стали незаперечними доказами їх причетності до крадіжки.

Наразі за фактом крадіжки порушили кримінальну справу за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.