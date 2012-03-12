"Нива" продовжує перемагати

Вінницька "Нива" минулого тижня провела ще дві товариські зустрічі. Зустріч із друголіговим "Динамо" із Хмельницького була розділена на дві гри (кожна по два тайми). Перший склад «Ниви» переміг з рахунком 2:0. Голи забили два Юрія - Горецький та Глушко. Наступна гра відбулась вже через декілька хвилин. Гості мінімально поступились другому складу «Ниви», пропустивши гол від нашого півзахисника Ігоря Маляренка.

10 березня відбулась гра з вінницьким "Держслужбовцем", лідером аматорського чемпіонату області. "Нива" грала після виснажливого тренування, тому деякі гравці виглядали важкувато, але здолати суперника все-таки змогли. Майже весь перший тайм пройшов під диктовку "Ниви", а "гості" дозволяли собі лише поодинокі контрвипади флангами, які так нічого і не дали. До свистка на перерву встиг відзначитись лише височезний півзахисник Владов, який замкнув верхову передачу з правого флангу, після призначення штрафного. На другий тайм професійна команда вийшла із напівоновленим складом і відразу кинулася в атаку. Знову вдалось відзначитись головою, але у цьому випадку з ігрової ситуації забив Волошинський. Закріпив перевагу Сердюк, який пробив після атаки лівим флангом. Кіпер "Держслужбовця" майже впіймав м'яч, але той все-таки вислизнув у сітку воріт.

Крім забитих голів, гравці “Ниви” мали декілька виходів сам-на-сам та низку небезпечних моментів. Лідери обласного чемпіонату відповіли лише голом престижу з кутового, після помилки на виході воротаря “Ниви”. Як підсумок – 3:1.