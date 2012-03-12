Молодь запрошують взяти участь у "Маршруті Безпеки"

Вінницьке обласне відділення Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» та адміністрація Вінницького будівельного технікуму презентують інтерактивну навчально-просвітницьку виставу з первинної профілактики ВІЛ/СНІД серед молоді «Маршрут Безпеки», яка відбудеться 14 березня 2012 року о 10-00 год. Захід буде проходити у Вінницькому будівельному технікумі, кімната 310.

«Маршрут Безпеки» – це сучасний комунікативний інструмент для обговорення з молоддю питань репродуктивного здоров’я, профілактики ВІЛ/СНІДу та ІПСШ. «Маршрут» являє собою поєднання комунікаційних, тренінгових, ігрових та інтерактивних інструментів у рамках одного 1,5-годинного заходу для 50-60 учасників.

Офіційними співорганізаторами даного проекту є: Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, «Клініка, дружня до молоді».

Як зазначають організатори, існують певні переваги «Маршруту Безпеки» перед іншими сучасними профілактично-освітніми програмами для молоді. Зокрема, така інтерактивна форма ініціює рівноправний діалог, залучає особистий досвід учасників, аналізує реальні ситуації з повсякденного життя, допомагає учасникам виробити власні профілактичні стратегії для уникнення інфікування ВІЛ та ІПСШ тощо.