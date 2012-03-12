В світі дефіциту любові говоритимуть про "Кохання в стилі бароко"

Книгарня «Є» та літературна агенція «Піраміда» запрошують Вас на презентацію книжки Володимира Даниленка «Кохання в стилі бароко», яка відбудеться 14 березня. Початок – о 18:00.

Одним з найкращих романів Володимира Даниленка «Кохання в стилі бароко» вийшов 2009 року і надзвичайно швидко став раритетним виданням, і лише нещодавно був перевиданий у серії «Приватна колекція» разом з іншими текстами письменника. Це любовний детектив, побудований на кросворді, пов’язаний з київською архітектурою та ландшафтом. Та передовсім «Кохання в стилі бароко» пронизано тугою за великою любов’ю, яка пробуджує в людині глибокі переживання і наповнює кожну мить відчуттям своєї неповторності. До книжки увійшло також оповідання у якому зображено парадоксальні форми стосунків між чоловіком і жінкою.

Суворий реалізм, містика, іронія, тонка психологічна пластика письма у поєднанні із загадковими сюжетами витворюють багатоликий міф сучасного світу, який розривають інформаційні технології, егоїзм, споживацтво, самотність і гострий дефіцит любові.

На зустрічі читачі також зможуть почути думки письменника про літературну творчість та її місце у сучасному світі.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.