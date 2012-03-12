Бершадчанин виграв "Рено Меган"

Олександр Менюк з райцентру Бершадь виграв у всеукраїнській акції "Автомобіль року в Україні 2012" спортивну машину "Рено Меган", - повідомляє видання Gazeta.ua.

— Треба було заповнити анкету, в якій вказати кращі автомобілі в різних категоріях. Й не помню, які я там кращі називав, бо їх багато було. Мені подобається "Хонда". Особливо в перемогу не вірив, бо там були 15 тисяч учасників. Головний приз розігрували за допомогою кульок і лототрона. Випало якраз те число, під яким я зареєструвався, — пригадує Олександр.

Автівку забирав разом з дружиною Людмилою.

— Це моє перше нове авто. Я з нею говорю потроху. Кожного ранку бажаю доброго дня. Ввечері кажу "добраніч".

Каже, що щасливчиком себе не вважає.

— Час від часу купую лотерейні білети. Максимум, що вигравав — 50-60 гривень.