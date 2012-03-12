Двоє дівчаток мало не загинули через пожежу

Двоє дівчаток - 2011 та 2009 року народження 8 березня були доправлені каретою швидкої допомоги до районної лікарні у Могилеві-Подільському. Діти постраждали внаслідок отруєння продуктами горіння.

Про це повідомило Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Пожежа виникла близько 11 години у житловому будинку у селі Серебрія Могилів-Подільського району. За словами матері, вона вибігла на декілька хвилин до сусідки за свіжим молоком для дітей. Коли ж повернулась то побачила, що з дитячої кімнати йде дим. Жінка сама винесла дітей, а гасити пожеж вже допомогли сусіди.

Скориставшись відсутністю мами старша донька знайшла сірники і влаштувавшись на своєму ліжку почала гратися зі своєю знахідкою. Спочатку спалахнула постіль, потім вогонь перекинувся на домашні речі, і тільки завдяки своєчасному поверненню матері вдалось уникнути жертв.

Фахівці служби наглядово-профілактичного обслуговування Могилів-Подільського району Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області офіційно зареєстрували факт пожежі та офіційну причину — дитячі пустощі з вогнем.

Наразі молодша з дівчаток перебуває з мамою лікарні. Її здоров’ю ніщо не загрожує. Старшу сестричку вже виписали.