Вінничина заробила на мисливстві 1.5 млн. гривень

Лісівники Вінниччини взялися за підвищення економічної ефективності лісового господарства, зокрема – мисливського. Відтак на держпідприємствах лісового господарства Вінниччини проводиться активне будівництво веж для полювання.

Про це повідомила прес-служба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

Площа мисливських угідь держпідприємств Вінницького ОУЛМГ – 257,1 тис. га. Наразі чисельність основних мисливських видів тварин у Вінницькій області становить близько 10,5 тисячі копитних, більше 81 тисячі хутрових та понад 330 тисяч пернатих. Ці показники постійно зростають.

Проведення комплексу біотехнічних заходів, заготівля кормів у достатній кількості, боротьба з браконьєрами, штучне розведення тварин в напіввільних умовах з наступним їх випуском в угіддя, проведення якісних обліків чисельності мисливських тварин, роз’яснювальна робота серед населення – основні складові успішної роботи вінницьких лісівників при веденні мисливського господарства.

У 11 держпідприємств нараховується 1099 годівниць, 2073 солонці, 648 підгодівельних майданчиків.

Для підгодівлі диких тварин у 2011 році заготовлено більше 300 тонн сіна, 172 тонни буряків, 124 тисячі штук гіллячкових віників, 160 тонн концентрованих кормів. В умовах цьогорічної, досить холодної і снігової, зими вижити диким тваринам без допомоги людини було просто неможливо. Тому всі єгерські служби працювали в особливому режимі, корми викладалися частіше і в більших об’ємах. Тому і диким тваринам вдалося легше пережити мороз, холодну зиму. Є і результати такої системної роботи. Постійно збільшується поголів’я диких тварин.

Самоокупність до загальних витрат на ведення мисливського господарства по управлінню в минулому році склала 74,6%. Найвища вона у ДП "Жмеринський лісгосп" (128,3%), "Дашівське ДЛМГ" (100%), "Чечельницький лісгосп" (90.2%), "Гайсинський лісгосп" (83,1%).

Надходження від мисливськогосподарської діяльності у 2011 р. склали 1 млн. 531, тис. грн.

Все більше любителів мисливства відмовляються від «чорного» полювання, адже усвідомлюють, що їх буде покарано. Склалася позитивна тенденція щодо зменшення кількості порушників правил полювання, що є результатом системної роз’яснювальної роботи Вінницького ОУЛМГ. А кількість зареєстрованих в області мисливців уже склала 25430 чоловік.