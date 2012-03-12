47-річний альфонс забив співмешканку до смерті

Посварившись зі своєю співмешканкою, розгніваний чоловік схопив металевий совок і почав безжально її бити. Він завдав їй близько 40 поранень, від яких наступила масивна крововтрата і незабаром 65 – річна жінка померла. Це сталося днями в одному із сіл Літинського району.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Як повідомив начальник Літинського райвідділу міліції Олександр Король, по «гарячих» слідах працівники міліції виявили підозрюваного та провели його затримання. 47–річний чоловік, як з’ясувалося, з покійною жінкою проживав останніх сім років. Він ніде не працював і нерідко зловживав спиртними напоями. На цьому підґрунті між подружжям постійно виникали сварки. Чоловік категорично відмовлявся шукати роботу і жив виключно на гроші, які час від часу забирав у співмешканки. У день останньої сварки він також був під дією алкоголю.

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі і за даним фактом порушили кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.