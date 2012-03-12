На Вінниччині продали 177 "несільськогосподарських" ділянок

У 2011 році на Вінниччині було продано 177 ділянок несільськогосподарського призначення у власність на суму 28 мільйонів гривень.

Про це повідомив заступник начальника головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олександр Королюк.

За словами посадовця, йдеться про землю, на якій розташоване нерухоме майно суб'єктів господарювання.

- Звичайно, коштів отримано значно менше ніж, скажімо, у 2008 році. Тоді було отримано близько 60 млн. гривень, - каже Олександр Королюк. - Ми розуміємо, що це пов'язано з ринковими умовами, які на сьогодні склалися, - далеко не всі господарюючі суб'єкти можуть дозволити собі таку розкіш, як придбання земельної ділянки.