На одного дідуся – дві бабусі

В Україні вимирають чоловіки. Сильної статі у нас налічується на 3,5 мільйони менше, ніж слабкої. А у віці 60-ти років - на кожного дідуся приходиться по дві бабусі, повідомляє ТСН.

"Україна може перетворитися на країну літніх самотніх жінок, які, до того ж, стикаються з високими ризиками бідності", - прогнозує старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Ганна Герасименко. Вбивають чоловіки переважно себе самі - хто не загинув у ДТП, потерпає від травм і шкідливих звичок.

В 2011 році у Вінницькій області проживали 749,4 чоловіків і 884,7 тисячі жінок.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Вінницькій області.

Середня очікувана тривалість життя при народженні для обох статей для людей, народжених в 2009-10 роках, - 71,5 роки. Але вже закладається тривалість життя для хлопчиків, які народились в 2009-10 роках 66,5 роки, а для дівчаток – 76,3.

Психолог Юхим Шабшай зауважив, що сучасні чоловіки стали слабшими, бо їх розніжила цивілізація. Нагадаємо, кілька років тому австралійська вчена дослідила, що чоловіча y-хромосома втрачає гени, і за кілька мільйонів років зникне взагалі. Дітей можна народжувати і "з пробірки", але й це буде неможливим без звітної чоловічої хромосоми. "Без участі у-хромосоми і без мейозу, тобто статевого ділення клітин, людство вимре за 2-3, ну 4 покоління", - впевнений директор столичної Клініки репродуктивної медицини Валерій Зукін.