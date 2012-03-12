На злитому пальному "приплив" до слідчого ізолятора

Днями працівники Калинівського райвідділу міліції затримали 22-річного молодика, якого обґрунтовано підозрюють у викраданні пального та акумуляторів з припаркованих автомобілів. Протягом однієї ночі зловмисник обікрав чотири автівки, які стояли біля однієї з багатоповерхівок Калинівки. Оперативники затримали підозрюваного у Вінниці.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як повідомив начальник Калинівського райвідділу міліції Петро Скічко, затриманий виявився непрацюючим жителем села Сосонка Вінницького району. У минулому, як з’ясувалося, цей молодик притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Під час проведення перевірки правоохоронці довели причетність підозрюваного ще до 15 подібних злочинів, які нещодавно задокументували в обласному центрі.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі і за фактом крадіжки порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.