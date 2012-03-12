На Вінниччині ще можна орендувати 9 тис.га ріллі

Починаючи з 2008 року ,отримати в оренду ріллю в Україні можна тільки через земельний аукціон.

Як повідомив УНІАН на прес-конференції заступник начальника головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олександр Королюк, на Вінниччині такі операції здійснюють згідно з тимчасовим положенням про надання в оренду землі сільського сподарського призначення, затвердженим облрадою у грудні 2010 року.

За словами посадовця, 2011 року обласний “Держкомзем” спільно з ДП “Укрспецзем” та інститутом землеустрою на базі тимчасового положення розробили документацію, яка врегулювала проведення земельних аукціонів. Було ухвалено рішення стосовно продажу права оренди 600 земельних ділянок, площею близько 10 тис. га.

Відтак, вже 2011 року було проведено 51 аукціон, - продано право оренди на 51 діялнку с/г призначення. При стартовій ціні 1 млн. гривень вторгували 1.6 млн. Тобто, сільради, до яких відносяться зазначенні сільгоспугіддя, додатково отримали 600 тис. гривень. І це при тому, що було реалізовано право оренди тільки на 1000 га.

Наразі ще близько 350 ділянок площею 9 тис. га чекають своєї черги, - в даний час готуються документи з продажу права оренди цих земель сільгосппризначення через аукціон.