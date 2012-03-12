Учні профтехосвіти досліджували життя Пирогова на Вінниччині

Вінницький державний центр естетичного виховання учнів ПТНЗ провів обласний конкурс творчих дослідницько-пошукових робіт «М.І. Пирогов – видатна особистість Вінниччини».

Про це повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Мета заходу - збереження у молодого покоління історичної пам’яті про М.І. Пирогова – одну з видатних постатей Вінниччини, ученого, хірурга, педагога; залучення учнівської молоді до дослідницько-пошукової діяльності, формування духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини.

Учасниками конкурсу стали 56 учнів з 27 професійно-технічних навчальних закладів області, представивши на розсуд журі 46 розробок.

При оцінюванні творчих робіт враховувалися такі критерії, як: вдало висвітлена тема дослідницько-пошукової роботи, стиль та грамотність, гармонійне доповнення конкурсної роботи ілюстрованими матеріалами, оригінальність презентації. Варто зауважити, що перевага надавалась дослідженням учнів, у яких, поряд із загальновідомою інформацією про М.І. Пирогова, були представлені маловідомі факти із життя та діяльності вченого, особисті враження, спостереження щодо геніальності, працездатності, патріотизму, любові до науки нашого земляка.

За підсумками конкурсу володарями Гран-прі стали:

• в номінації «Життєвий шлях Пирогова»:

Ірина Качур (Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну) та Діана Похилко (Вінницьке вище професійне училище сфери послуг);

• в номінації «М.І. Пирогов – символ великого гуманізму, милосердя, патріотизму, працездатності, неосяжної любові до науки»:

Катерина Орлова, Анна Левчик, Дмитро Бензель, В’ячеслав Яхно (Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці);

• в номінації «Музей-садиба М.І. Пирогова – навчально-матеріальна база Національного медичного університету»:

Олександр Мальований, Віталій Кривонос (Професійно-технічне училище № 14 смт. Вороновиці);

• в номінації: «М.І. Пирогов – видатна особистість Вінниччини»:

Наталія Пилипенко, Олександра Дзюба (Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості).

Виокремлювались творчою неповторністю та художньою довершеністю учнівські дослідницько-пошукові роботи переможців заходу: Олени Куси (Вище професійне училище № 7 м. Вінниці), учасників гуртка «Ровесник» Жмеринського вищого професійного училища, Тетяни Гук (Професійно-технічне училище № 21 м. Калинівки), Романа Ліри, Олександра Головащука (Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти), Олександра Довгого (Браїлівський професійний ліцей), Яни Ластовецької, Тетяни Олексієнко, Аліни Оголенко (Центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій м. Вінниці), Катерини Кравчук (Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище), Юлії Трембовецької (Вище професійне училище № 41 м. Тульчина), Олександра Осадчука (Браїлівський професійний ліцей), Костянтина Романова (Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці), Павла Луцишена, Романа Орлика (Центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій м. Вінниці), Діани Чебан (Вінницьке вище професійне училище сфери послуг).

Усі конкурсанти-переможці нагороджені почесними грамотами Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів.