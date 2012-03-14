Мисливець забув, що сезон полювання завершився

Працівники дорожньо-патрульної служби Гайсинського районного відділу міліції під час несення служби по нагляду за дорожнім рухом зупинили для перевірки автомобіль «ВАЗ-2121». За кермом автівки перебував 33 –річний житель Черкаської області. В автомобілі працівники міліції виявили дві мисливські рушниці «ІЖ-18» та більше десятка набоїв до них. Як з’ясувалося, чоловік разом з 28-річним земляком поверталися з полювання.

Попри те, що сезон полювання скінчився у лютому місяці, мисливці вирішили ризикнути. При перевірці багажника міліціонери виявили браконьєрську здобич – дві впольовані куниці. Там же перебували і два мисливських собаки.

Як повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області, зі слів правопорушників, вони полювали в селі Тарасівка Гайсинського району. Як з’ясувалося, мисливська зброя теж була не зареєстрована, відтак перебувала у них незаконно.

За словами начальника Гайсинського районного відділу міліції Андрія Піхоцького, обох правопорушників притягнуть до адміністративної відповідальності за порушення порядку придбання, зберігання вогнепальної зброї, відповідно до ст.190 КУпАП, що карається накладенням штрафу до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої.

Крім того матеріали про порушення правил використання об'єктів тваринного світу будуть направлені в державне агентство лісових ресурсів України, яке відповідно до своєї компетенції притягне правопорушників по ст.85 КУпАП (полювання без належного на те дозволу, в заборонений час), що тягне за собою штраф до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрім сплати штрафу, порушникам доведеться відшкодувати за вбитих рідкісних тварин завдані державі збитки, а це щонайменше близько 4-х тисяч гривень.