Ревізори повернули державі 13.6 млн. гривень

Протягом січня – лютого 2012 року фахівці Держфінінспекції у Вінницькій областізабезпечили відшкодування 13,6 млн грн втрат фінансових і матеріальних ресурсів. З них – 1,9 млн грн склали надходження до бюджетів, бюджетних установ, підприємств, організацій, а також виплати фізичним особам.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій прийняли 78 управлінських рішень.

У 33 випадках до об’єктів, на яких виявлені порушення бюджетного законодавства, застосовані фінансові санкції. У тому числі, 14 установам, підприємствам, організаціям зменшені бюджетні асигнування на загальну суму майже 1,2 млн грн.