Сьогодні стартує "Вінницька студентська весна"

Сьогодні, 14 березня, о 17.20 у ТРК “Мегамол” починається перший етап загальноміського міжвузівського фестивалю «Вінницька студентська весна»



Ініціаторами проведення фестивалю, який відбувається за підтримки Вінницького міського голови Володимира Гройсмана, стали громадська організація «Розвиток.Розвиток» та Вінницька міська громадська організація «Команда КВН «Вінницькі Перці».

Участь у фестивалі беруть вісім вищих навчальних закладів III-IV р.а. м. Вінниці: Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського, Вінницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, Вінницький національний аграрний університет,Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Вінницький національний технічний університет, Вінницький торговельно-економічний інститут КНЕУ, Вінницький факультет Київського національного університету культури та мистецтвта Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький фінансово-економічний університет».

Розпочнуться студентські перегони із номінації «Спорт». У цей день кожна команда виборюватиме перші місця у змаганнях з боулінгу, більярду та тенісу. Кожен заклад у цих змаганнях складатиметься із двох команд: команд-дівчат та команд-хлопців.



Усі набрані командами бали будуть зараховані до загального рейтингу учасників. За перші місця команди отримають по 8 балів, за другі – по 7 балів тощо, а за останнє – по 1 балу.