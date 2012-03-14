В чиновників від освіти "накопали" порушень на мільйон

Під час ревізії відділу освіти Хмільницької райдержадміністрації, завдяки діям ревізорів, вдалося забезпечити відшкодування порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму більш як 1 млн. гривень.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Так, посадові особи відділу освіти, за відсутності відповідного рішення Хмільницької районної ради, незаконно списали із балансу основних засобів та безоплатно передали п’ятьом сільським радам будівлі чотирьох шкіл, котельню, артезіанську свердловину, приміщення їдальні тощо, загальна балансова вартість яких складає понад 673 тис. грн.

Протягом 2010 – 2011 рр. установою не за цільовим призначенням використано більш як 314 тис. грн.

Ще понад як 31 тис. грн безпідставно витрачено відділом освіти, внаслідок завищення підрядниками вартості та обсягів виконаних ремонтних робіт, а також через зайве відшкодування перевізникам витрат із підвезення учнів до шкіл.

Окрім того, ревізори виявили порушення при нарахуванні та виплаті заробітної плати, покриття витрат спеціального фонду кошторису за рахунок загального, понаднормове списання продуктів харчування тощо, – усього на загальну суму майже 87 тис. грн.

Ще до завершення контрольного заходу практично всі зазначені порушення були відшкодовані, у тому числі, усе майно, незаконно передане сільським радам, повернуто відділу освіти.

За недотримання вимог чинного законодавства на сімох посадових осіб установи складені протоколи про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії проінформовані правоохоронні органи.