"ДивоСвіт" експонує в Тімірязєвці дитячі роботи

Сьогодні о 16.00 у відділі літератури та інформації з питань мистецтв ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (вул. Соборна, 70, ІІ-й поверх, філія бібліотеки) відбудеться відкриття виставки робіт дитячого малюнку гуртків «Художня праця» та «Арт-студія» Центру розвитку дитини «ДивоСвіт».

Ці дитячі мистецькі об’єднання працюють вже близько 5-ти років під керівництвом педагога і практичного психолога Козюри Олени Борисівни. Учасники їх знайомляться із розмаїттям матеріалів, які використовує образотворче мистецтво, вивчають колористику, композицію, основи академічного малюнку, вчаться імпровізувати та розвивати уяву, фантазують і малюють з натури. І не лише малюють: ліплення і макетування, паперова пластика та робота із сучасними декор-матеріалами теж їм під силу. Кожна дитина – неповторна, – у своїх уподобаннях і характері мистецьких здібностей, у темпах росту та виборі тематики і улюблених матеріалів для роботи. Мандруючи виставкою від картини до картини, ви можете знайти саме ті роботи, які припадуть до серця і будуть близькі вашим уподобанням, що скажуть саме для вас щось важливе і особливе, що подарують комусь спогади дитинства, а комусь відкриють двері до душі його ровесників, молодших або старших друзів.

На заняття приходять діти різного віку: на художню працю – дошкільники, в «Арт-студію» – школярі. Кожен із них уже зачарований можливостями олівців та фарб. Кому іще треба тренувати силу і вправність пальчиків, а хто вже свідомо хоче гарно малювати тварин і людей, справляється із завданням відтворити запах і настрій. Чийсь політ фантазії такий нестримний, що треба весь час запрошувати у помічники пані Охайність і пані Неспішність, пані Упорядкованість, а від когось їх треба гнати подалі, бо вони весь час змагаються за владу із тою самою пані Фантазією, а також – панею Сміливістю. Кожне заняття – це свято, це двері у невідоме і нове. Водночас це й ризик, але якщо пішли вже вчитися на художників, то напівдорозі роботу не кинеш, бо метою вже є не тільки висловити своє, а й поділитися цим з іншими. І, – диво, – більшість творінь юних художників швидше знайдуть своє місце в інтер`єрі, ніж деякі роботи дорослих людей, попри всю майстерність останніх, бо свіжість почуттів і сприймання, щирість відчуття і безпосередність, якась кришталева чистота створюють надзвичайно теплу і щиру атмосферу, змушують замислитися майстрів і тих, хто ніколи не брався за пензель.

Вже втретє Центр розвитку дитини «ДивоСвіт» експонує у бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва роботи своїх вихованців. На виставці представлено більше 50 творів різних жанрів і технік 32-х гуртківців. Виставка має назву «Весняний човен». Що несе весняний човен нам стрімкою весняною річечкою? Сонечко і квіти, спогади про весь попередній рік – літо, осінь, зиму, які дали силу новій весні. Він несе нам усім нові можливості, натхнення весняного вітру, силу долати і досягати. Він везе гру і безпосередність, щось неочікуване і казкове, нове життя, нові історії, новий досвід.