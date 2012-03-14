Помічники не несуть відповідальності за те, як голосують "їхні" нардепи

У Верховній Раді України офіційно оголошено про виключення народного депутата Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ з фракції ”БЮТ-Батьківщина”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

При цьому спікер послався на протокол засідання фракції ”БЮТ-Батьківщина”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція «БЮТ-Батьківщина» на своєму засіданні виключила Н.КОРОЛЕВСЬКУ зі свого складу.

Причиною виключення Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ стало те, що вона під час вчорашнього засідання ВР не голосувала за включення до порядку денного проекту постанови, який визначає план заходів з реалізації резолюції ПАРЄ.

Голова Вінницької міської партійної організації „ВО „Батьківщина” Віталій Донець, який є офіційним помічником Наталії Королевської як народного депутата, зазначає, що його робота в більшості пов’язана з життєдіяльністю нашого міста, і він як член партії „Батьківщина” брав активну участь у чергових виборах Президента України та у виборах до місцевих рад, не будучи помічником жодного народного депутата. „Я працюю заради громади нашого міста і маю особисту відповідальність перед виборцями Вінниці, які знають мене і мають право спитати з мене. Помічники жодного з народних депутатів не можуть нести персональної відповідальності за дії народних обранців, яким вони підпорядковуються”.

За словами Віталія Донця, народний депутат Наталія Королевська ще вчора разом з подала заяву з проханням розслідувати фальсифікацію голосування її карткою. Подібну заяву у ВР зареєстрував народний депутат Євген Суслов.