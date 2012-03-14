Вінницька влада вивчає можливість експорту цукру до Індії

Сьогодні Вінницю відвідав Надзвичайний та Повноважний Посол Індії в Україні Раджів Кумар Чандер.

Пан Посол має намір побувати у двох вінницьких вишах, де навчаються його земляки, — Вінницькому національному медуніверситеті та Вінницькому національному техуніверситеті.

Але насамперед пан Чандер зустрівся з керівництвом області та вінницьким міським головою Володимиром Гройсманом. Область була представлена на рівні перших заступників — голови ОДА Івана Мовчана та голови облради Ігора Кревського.

Як повідомив на брифінгу перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан, наразі Вінниччина зацікавлена у співпраці з Індією насамперед як з потужним імпортером продовольства. Ця країна вже експортує наше зерно та олію, а вінницька влада хоче переконати індійців купувати ще й подільський цукор. Відтак, співпрацю в аграрній сфері обидві сторони вважають пріоритетною.

Також вінницькі посадовці сподіваються переконати індусів ремонтувати на базі ВіАЗу(Вінницького авіазаводу) свою малу авіацію, зокрема, вертольоти. За словами Івана Мовчана, цей пункт також включений у програму перемовин із Послом.

Що ж стосується пана Чандера, то окрім аграрно-продовольчої теми пан Посол зробив акцент на співпрацю в науково-технічній сфері. У вінницьких вузах вже навчаються індійські студенти, а нашим спудеям пропонуєть гранти для короткострокового(1-3 мсяці) навчання в Індії.

А ще вінничани пропонують індійцям дружити на регіональному рівні. Про це сказав перший заступник голови Вінницької облради Ігор Кревський. За словами посадовця, це дасть змогу поглибити обмін студентами та розвивати різні програми регіонального співробітництва.

Реалізації цих планів мають посприяти тематичні виставки, які посольство Індії в Україні планує провести у Києві вже влітку-восени з нагоди 20-річчя встановлення між нашими країнами дипломатичних відносин. За словами пан Раджіва Кумара Чандера, там вінницькі бізнесовці та представники влади зможуть налагодити контакти з індійськими партнерами особисто.

А рядових вінничан пообіцяли ближче познайомити з індійською культурою та мистецтвом, - в рамках ювілейних заходів обласні центри України відвідають тамтешні творчі колективи.