9-річний хлопчик провалився під лід і загинув

Вчора, 13 березня, пообіді трагедією закінчилась мандрівка двох школярів зі школи у смт. Дашів Іллінецького району. Двоє хлопчаків віком 9 та 8 років, аби скоротити шлях додому, вирішили перетнути по кризі місцеву річку Соб. Та, зробивши кілька кроків по льоду, діти провалилися у воду.

Як повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області, молодший хлопчина якимось чином вибрався на берег та побіг по допомогу. За кілька хвилин односельці витягли з води і другу дитину, однак було вже запізно.

Рятувальники Вінниччини вкотре нагадують усім громадянам бути вкрай обережними на кризі, особливо під час потепління, та закликають провести відповідну роз’яснювальну роботу й з власними дітьми.