9-річний хлопчик провалився під лід і загинув

13:19, 14 березня 2012
Вінниця
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Скорочував шлях додому

Вчора, 13 березня, пообіді трагедією закінчилась мандрівка двох школярів зі школи  у смт. Дашів Іллінецького району. Двоє хлопчаків віком 9 та 8 років, аби скоротити шлях додому, вирішили перетнути по кризі місцеву річку Соб. Та, зробивши кілька кроків по льоду, діти провалилися у воду.

Як повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області, молодший хлопчина якимось чином вибрався на берег та побіг по допомогу. За кілька хвилин  односельці витягли  з води і другу дитину, однак було вже запізно.

Рятувальники Вінниччини вкотре нагадують усім громадянам бути вкрай обережними на кризі, особливо під час потепління, та закликають провести відповідну роз’яснювальну  роботу й з власними дітьми.

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