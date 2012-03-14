Прокуратура впіймала хмільницьких податківців на зловживаннях

Хмільницькою міжрайонною прокуратурою виявлено порушення в діяльності Хмільницької ОДПІ, що призвели до збитків державі на суму більш як 2,5 мільйони гривень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Хмільницька міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовими особами Хмільницької ОДПІ службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Як з'ясували працівники прокуратури, службовці Хмільнцької ОДПІ, володіючи інформацією про винесення рішення засновників одного із державних підприємств щодо припинення юридичної особи, в порушення Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, зловживаючи службовим становищем, не призначили проведення позапланової документальної перевірки підприємства й не нарахували суми податкових зобов’язань з ПДВ,

Ці дії завдали державі збитків на суму більш як 2,5 мільйони гривень.